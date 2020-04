Předsedkyně polského nejvyššího soudu končí ve funkci, hlasitě kritizovala vládu

Agentura Reuters k tomu napsala, že se tak pro vládu otevírá cesta, aby na její místo vybrala někoho, kdo bude podporovat kabinetem prosazované změny v soudnictví.

Justiční reformy, které vláda vedená PiS zahájila po svém nástupu k moci v roce 2015, dlouhodobě kritizuje Evropská unie kvůli porušování principů právního státu.

Gersdorfová se tento měsíc například snažila naplnit rozsudek Soudního dvora Evropské unie (ECJ), který Polsku nařídil pozastavit činnost disciplinární komory nejvyššího soudu. Brusel zpochybňuje její personální obsazení i rozsáhlé pravomoci. Nicméně zástupce disciplinární komory dal najevo, že rozhodnutí ECJ její práci neohrozí. Gersdorfová naopak trvala na tom, že disciplinární komora by svoji činnost měla pozastavit do doby, než ECJ ve věci vydá konečný rozsudek.

"Nikdy jsem se netajila svými názory na kroky, jejichž cílem bylo ohrozit infrastrukturu soudnictví danou ústavou," řekla 67letá Gersdorfová tento týden. "Bohužel se mi tento proces nepodařilo zastavit. Nepodařilo se mi zastavit ničení právního státu," podotkla. Ve středu v rozhovoru pro televizi TVN24 na otázku, zda si myslí, že je Polsko autoritářským státem, uvedla, že "doufá, že ještě ne, ale rychle k tomu směřuje".

Právo a spravedlnost a jeho menší, podobně smýšlející koaliční partner, tvrdí, že polský justiční systém nefungoval spravedlivě a efektivně. Byli v něm údajně lidé napojení na někdejší komunistické struktury, kteří sloužili vlastním zájmům.

Gersdorfová ustála snahy PiS poslat ji nuceně do důchodu. Předloni zůstala v práci i poté, co vláda prosadila zákon snižující věk pro odchod soudců do penze. Evropská unie Varšavě dala najevo, že toto opatření je nepřijatelné. Nyní se Gersdorfová slovně střetla s prezidentem Andrzejem Dudou ohledně výběru jejího nástupce.

Evropská komise ve středu zahájila s Polskem řízení kvůli další části reformy soudnictví zavedené nynější vládou. Jde o zákon, který umožňuje trestat soudce stavějící se proti změnám v justici.