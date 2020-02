Rasismus je jed. Útok v Hanau ukazuje na extremistickou motivaci, soudí Merkelová

Angela Merkelová dnešek označila za nanejvýš smutný den. "Hluboký smutek cítím já i lidé v celém Německu," poznamenala a dodala, že si nedokáže představit, čím procházejí rodiny a přátelé zastřelených. Zraněným přeje, aby překonali fyzické i psychické následky hrozného útoku, o němž je od rána průběžně informována.

"Na závěrečné posouzení (činu) je příliš brzy," uvedla dále. "Ale mnohé teď nasvědčuje tomu, že pachatel byl motivován pravicovým extremismem, rasismem a nenávistí vůči lidem jiného původu, jiné víry nebo jiného vzhledu," podotkla.

"Rasismus je jed, nenávist je jed. Tento jed existuje v naší společnosti a nese vinu už na příliš mnoha zločinech," prohlásila také německá kancléřka.

“Racism is a poison.

Hatred is a poison.

And this poison exists within our society and it is already responsible for way too many crimes.”

