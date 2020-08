Řecko letos poprvé otevřelo přístavy pro výletní lodě

Řecko je považováno za jednu z nejbezpečnějších turistických destinací, ale případů koronaviru přibývá i tam. Země proto obnovila povinné nošení roušek ve vnitřních veřejných prostorách a v těch venkovních tam, kde nelze dodržet dostatečný odstup.

V pátek Řecko ohlásilo 78 nově nakažených, což je nejvíce za poslední dva měsíce. Země má už 4447 potvrzených případů a 202 úmrtí, ve srovnání s jinými evropskými zeměmi tedy relativně málo.

Náměstek ministra civilní obrany Nikos Haralias řekl, že o úspěšném zvládnutí pandemie v první fázi rozhodla odpovědnost občanů. "To bylo tajemství řeckého úspěchu, stejnou odpovědnost musíme všichni prokázat i v této fázi," řekl Haralias.

Zdravotnické úřady vyhlásily povinné nošení roušek v supermarketech už před deseti dny, v úterý tento požadavek rozšířily i na další vnitřní prostory. Povinnost nosit roušky platí i pro veřejnou dopravu. Úřady hodlají také do poloviny srpna zakázat návštěvy v domovech důchodců a nemocnicích a podle agentury Reuters omezí účast na svatbách, pohřbech a křtinách do 100 lidí. Začne platit i zákaz stojících návštěvníků v barech, klubech a na hudebních produkcích.

Ministr cestovního ruchu Harry Theoharis dnes oznámil, že se výletním lodím otevírají přístavy Pireus a dále přístav na Rhodu, v Heraklionu, Volosu, Katakolu a na Korfu. Po připlutí do některého z nich se budou moci lodě vydat i jinam do Řecka, bude to ale záležet na místní epidemiologické situaci.

Ministr zodpovědný za námořní dopravu Janis Plakiotakis ve čtvrtek řekl, že výletní lodě mohou v Řecku zakotvit až od 20. srpna.

Řecko své pozemní hranice otevřelo v červnu a od 1. července povolilo obnovu letů převážně z evropských zemí. Podle řeckého úřadu pro civilní obranu od té doby přicestovalo 1,3 milionu lidí a potvrdilo se mezi nimi 340 případů nákazy. Navzdory úsilí úřadů získat důvěru turistů se podařilo hotely obsadit jen asi z 20 procent.