Slovensko chce nařídit firmám, aby do práce pouštěly jen bezinfekční

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Slovenské úřady by podle vlády měly mít možnost nařídit firmám a jiným podnikatelům, aby vstup zaměstnanců či zákazníků do svých provozů podmínili zejména covidovým certifikátem, tedy potvrzením o očkování proti covidu-19, o prodělání této nemoci nebo o negativním testu na koronavirus. Vyplývá to z předlohy zákona, kterou dnes kabinet schválil.