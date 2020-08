Španělsko hlásí téměř tři tisíce nakažených za den, nejvíc od dubna

Ve čtvrtek oznámilo ministerstvo zdravotnictví 2935 nakažených potvrzených za posledních 24 hodin, což byl nárůst o více než tisícovku oproti předchozímu dni, kdy přibylo 1690 nakažených.

Podle nejnovějších údajů zemřelo za posledních 24 hodin ve Španělsku 12 lidí v souvislosti s nemocí covid-19, kterou tento koronavirus způsobuje. Ve čtvrtek oznámilo ministerstvo zdravotnictví 26 takových úmrtí.

Nejvíce případů nákazy se za poslední den potvrdilo v madridském regionu (731), který byl v době vrcholu epidemie ve Španělsku na konci března zasažen nejhůře. V posledních týdnech ho v celkovém počtu potvrzených nakažených předstihlo Katalánsko, kde se ale už situace zlepšila. Úmrtí spojených s covidem-19 má ale madridský region ze Španělska stále nejvíce.

Druhý nejvyšší počet případů nákazy za poslední den se potvrdil podle ministerstva zdravotnictví v Aragonii (481) a třetí nejvyšší nárůst zaznamenalo Baskicko (480).

Na vysoký nárůst nových případů nákazy ve Španělsku v posledních dnech reagovala už řada zemí cestovními omezeními, některé státy varují před cestami jen do některých regionů. Například německá vláda, která dosud nedoporučovala cestovat jen do některých regionů, dnes podle agentury DPA rozhodla zařadit Španělsko s výjimkou Kanárských ostrovů na seznam rizikových zemí. Nově tak Berlín varuje i před cestami na oblíbenou Mallorku. Do rizikových zemí radí německé ministerstvo zahraničí necestovat a lidé, kteří se z nich vrací, musí předložit negativní test na koronavirus, nebo nastoupit do karantény.

Také pro Čechy bude Španělsko na seznamu rizikových zemí, a to od 24. srpna. To znamená, že turisté budou muset po návratu ze Španělska do ČR předložit negativní test na covid-19 nebo jít do dvoutýdenní karantény.

Celkem se od prvního odhaleného případu ve Španělsku potvrdil virus SARS-CoV-2 testem PCR u 342.813 lidí, je to o téměř 5500 více, než se uvádělo ve čtvrtek. Ministerstvo zdravotnictví totiž data průběžně reviduje, takže tento údaj zahrnuje i případy z jiných dnů.

V souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo ve Španělsku už 28.617 lidí, což je osmý nejvyšší počet ve světě podle americké Univerzity Johnse Hopkinse. Podle ní je v počtu odhalených nakažených Španělsko desáté.