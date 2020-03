Stoltenberg: Mise NATO pokračují, státy by měly přidat na obranu

„Musíme chránit své zaměstnance a lidi, ale zároveň zajistit, aby NATO bylo v této kritické chvíli funkční,“ řekl Stoltenberg na tiskové konferenci, na níž představil zprávu o činnosti NATO v loňském roce. Připomněl mimo jiné, že loni začala část členských zemí zvyšovat své rozpočty na obranu, avšak k cíli v podobě dvou procent hrubého domácího produktu má většina států včetně Česka ještě daleko.

Spojenecké země však očekávají velký ekonomický dopad omezení způsobených koronavirem a budou nuceny investovat značné sumy do zmírnění jeho následků.

