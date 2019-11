Strach v Německu: Útočník vpíchl dívce (13) jedovatou látku, může udeřit znovu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německá policie pátrá po útočníkovi, který ve čtvrtek vpíchl 13leté dívce do těla neznámou látku. Dnes o tom informovala agentura DPA. Co přesně jí do těla vpravil, není známo. Dívka byla po útoku ve vážném stavu. Kriminalisté se obávají, že to nebyl ojedinělý čin, protože násilník mohl či může mít další oběti.