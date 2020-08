Svět pomáhá Libanonu po mohutné explozi. Francie pošle tuny zdravotnického vybavení

Podle aktuálního sdělení Libanonského červeného kříže si výbuch vyžádaly 100 mrtvých a více než 4000 zraněných.

Prezident Emmanuel Macron v noci na dnešek na twitteru informoval, že Francie do Libanonu vyšle příslušníky civilní ochrany a "několik tun zdravotnického vybavení".

Letouny by do Libanonu měly dorazit pozdě odpoledne. Na palubách bude 15 tun materiálu, záchranná stanice a 55 záchranářů. Náklad má pomoci s péčí až o 500 lidí.

Již v úterý večer se podle Elysejského paláce francouzští členové mise Prozatímních jednotek OSN v Libanonu (UNFIL) zapojili do záchranných prací.

Připravena pomoci je Evropská unie, uvedl předseda Evropské rady Charles Michel, i řada další zemí, například Izrael, Írán, Británie Egypt či Kypr. Česko ještě dnes vyšle do Bejrútu speciální hasičský tým připravený na vyprošťování lidí zavalených v troskách; zhruba čtyřicetičlenná skupina včetně psovodů má do libanonské metropole odletět odpoledne.

Stále zůstává nejasné, co způsobilo výbuch, který vyvolal otřesy srovnatelné se zemětřesením o síle 3,5 stupně. Libanonský premiér Hasan Dijáb uvedl, že pravděpodobně explodovaly tuny dusičnanu amonného, které byly v přístavu uskladněny. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že podle amerických vojenských expertů byl příčinou zřejmě pumový útok.

Aerial view photos of #Beirut port the morning after the explosion.



The area circled in yellow used to be land. The warehouse that exploded was there. pic.twitter.com/QqSztbO5sw