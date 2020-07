Turisté dostali na krétském letišti pokutu, nevyplnili formulář

Pokutovaní turisté novinářům na letišti v Heraklionu (Iráklio) řekli, že je o nutnosti vyplnit před cestou formulář neinformovala ani cestovní kanclář ani úředníci na letišti v Berlíně.

Podle agentury DPA jde o první případ, kdy řecké úřady sáhly k pokutě. Dosud bylo podle DPA možné tento formulář vyplnit i osobně na řeckém letišti. Reakci řeckého ministerstva turistiky se DPA nepodařilo získat.

Řecko se po několikaměsíčním omezení cestování kvůli pandemii covidu-19 znovu otevřelo zahraničním turistům v polovině června, kdy zrušilo restrikce na lety ze tří desítek evropských zemí do Atén a Soluně. Ostatní řecká letiště se pro zahraniční linky otevřela 1. července.

Všichni cestující do Řecka musí nejpozději 24 hodin před vstupem do země vyplnit elektronický formulář, v němž uvedou základní data o své cestě a hlavně adresu ubytování v Řecku kvůli tomu, aby byli dohledatelní v případě pozitivního testu na covid-19. Po vyplnění formuláře dostanou emailem QR kód, z něhož se podle určitého algoritmu generují podle čísla cestující, kteří jsou na letišti podrobeni testu na covid-19.

Řecká televize také informovala o případu řecké turistky, která dostala pokutu 300 eur při příletu na letiště v metropoli Kréty za to, že formulář vyplnila méně než 24 hodin před odbavením.

Turisté, kteří vstupují do Řecka pozemní cestou z Bulharska, se musí od tohoto týdne prokázat negativním testem na koronavirus starým maximálně 72 hodin. K tomuto opatření místní úřady sáhly poté, co se prokázala nákaza koronavirem u desítek turistů, kteří do Řecka přicestovali z této sousední balkánské země.

Šíření koronaviru SARS-CoV-2, který se poprvé objevil loni koncem roku v Číně, zvládlo Řecko podle řady expertů relativně velmi dobře, a to zejména díky včasnému zavedení opatření proti šíření nákazy. Dosud se v zemi potvrdilo 3939 případů nákazy, z toho 193 lidí v souvislosti s ní zemřelo. Za posledních 24 hodin zaznamenaly místní úřady 35 nakažených, včetně 13 turistů, a žádné úmrtí, oznámilo dnes večer ministerstvo zdravotnictví.