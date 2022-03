Uprchlíci podle Scholze mohou v Německu hned pracovat a děti do školy

"Uprchlíkům chceme co nejrychleji a nebyrokraticky pomoci," řekl Scholz. Ukrajinci, kteří mají biometrické pasy, vízum pro vstup do evropského schengenského prostrou bez vnitřních hraničních kontrol nepotřebují. Německo ale z humanitárních důvodů od ukrajinských běženců nevyžaduje víza, pokud takové pasy nemají. Scholz dnes zdůraznil, že přijímání běženců bude co nejsnadnější. "Mohou hned pracovat a děti mohou okamžitě nastoupit do škol," řekl.

"Pomoc uprchlíkům je celostátním úkolem. Můžeme postupovat jen společně," řekl premiér Severního Porýní-Vestfálska Hendrik Wüst. Společný postup se podle něj týká i přerozdělování běženců v rámci Německa a také financí. Scholz uvedl, že o finanční stránce uprchlické krize bude jednat spolková vláda s regiony v rámci pracovní skupiny. Jasno o finančních otázkách bude podle kancléře do 7. dubna.

O nezbytnosti pomoci spolkové vlády hovořila i berlínská primátorka Franziska Giffeyová, která uvedla, že po metropoli mohou nápor běženců v příštích dnech zažít i další německá města. "Denně do Berlína přichází přes 10.000 uprchlíků," řekla. Dodala, že je to mimořádný nápor na ubytovací kapacity, který nelze dlouhodobě řešit dobrovolnickou nabídkou.