Uražené Polsko? Prezident Duda nepojede do Izraele. Kvůli Putinovi, píše tisk

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Polský prezident Andrzej Duda nepojede tento měsíc do Izraele na vzpomínkové akce k 75. výročí osvobození nacistického vyhlazovacího tábora v Osvětimi, které se uskuteční v jeruzalémském památníku holokaustu Jad Vašem. Napsal to deník Gazeta Wyborcza. Podle něj je to hlavně kvůli tomu, že nejdůležitějším hostem na této akci bude ruský prezident Vladimir Putin.