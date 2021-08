V Aténách ustal silný vítr. Hasiči toho využijí, aby zastavili požár

"Pokud se nám dnes nepodaří požáry utlumit, budeme mít obrovský problém," řekl podle agentury DPA ráno ve veřejnoprávní televizi Vasilis Kokkalis, náměstek guvernéra regionu Attika, kde leží i Atény, odpovědný za civilní ochranu. Potvrdil také, že policie zadržela tři lidi podezřelé ze žhářství.

V Aténách je už několik dnů kvůli požárům silně znečištěné ovzduší, ze vzduchu se snáší popel. Úřady vyzvaly obyvatele města, aby neotevírali okna a nechodili ven. V pátek v souvislosti s požáry v okolí Atén zemřeli dva lidé.

Rozsáhlé požáry zuří také na druhém největším řeckém ostrově Euboia a poblíž Olympie a Sparty na Peloponéském poloostrově.

V zasažených oblastech řeckým hasičům pomáhají jejich kolegové z Ukrajiny, Rumunska a Kypru. Vrtulníky tam poslala Francie, Švýcarsko a Chorvatsko. Na cestu do Řecka se dnes vydá 36 hasičů z ČR s 15 vozidly. Nejprve se i s technikou přesouvají na shromaždiště v Podivíně na Břeclavsku, odkud by odřad dopoledne měl odjet do Řecka.