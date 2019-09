V Bruselu začalo grilování. Šefčovič slíbil omezení byrokracie, je pro "červené karty"

Evropská komise (EK) by neměla zatěžovat občany unijních zemí zbytečnou administrativou a za každou novou směrnici by měla být jedna stará zrušena. Během dnešního slyšení před členy výborů Evropského parlamentu (EP) to řekl navržený místopředseda EK Maroš Šefčovič. Přislíbil také, že bude pracovat na posílení role parlamentu při navrhování nových unijních norem.