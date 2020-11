V Německu začala karanténa. Pandemie neskončí ani do Vánoc, tvrdí expert

Přední německý virolog Christian Drosten rovnou varoval, že pandemie neskončí ani do Velikonoc. "Ale nejpozději v létě se naše životy mohou výrazně změnit k lepšímu, pokud nyní dostaneme rychlé šíření nákazy pod kontrolu," řekl Drosten, který je hlavním virologem na berlínské klinice Charité. Němci nemají spoléhat na to, že pouhé uzavření restaurací a sportovišť spolu se zrušením kulturních akcí koronavirus zastaví, nutné je podle něj změnit chování.

"Nejlepší by bylo, abychom se všichni chovali tak, jako bychom byli nakažení a chtěli od infekce ochránit i ostatní," uvedl Drosten. Nyní podle něj lidé jednají tak, že chtějí ochránit jen sami sebe před ostatními, sami na ty druhé už ale příliš nemyslí.

Ministr Spahn, který se sám koronavirem nakazil a který je již několik dní bez symptomů nemoci covid-19, vyzval veřejnost, aby lidé zůstali doma, a tím chránili ostatní. Spahn, který je prozatím v karanténě, neví, kde se nakazil. A právě to, že Německo již nedokáže řádně trasovat šíření infekce, je jedním z hlavních důvodů, proč se centrální vláda společně se spolkovými zeměmi rozhodla zavést na měsíc rozsáhlou uzávěru.

Hlavním bodem karantény je vedle uzavření gastronomických a kulturních zařízení či hotelů pro turisty omezení osobních kontaktů. Na veřejnosti se ode dneška mohou setkat nejvýše členové dvou domácností, jejich počet ale nesmí překročit deset lidí. V Bavorsku, jehož premiér Markus Söder zastává cestu co nejpřísnějších protikoronavirových opatření, toto nařízení platí i pro soukromé prostory.

Veřejnost byla rovněž vyzvána, aby se vzdala všech soukromých cest, pokud to není nezbytné. Pozastaveno je turistické ubytovávání hostů v hotelech a penzionech, přenocovat zde mohou pouze lidé, kteří jsou na nezbytných služebních cestách. Uzavřena jsou i tetovací a kosmetická studia nebo masážní salony, ale kadeřnictví dále fungují.

Německá vláda za klíčové považuje zachování provozu škol a školek. Od tohoto opatření si kabinet kancléřky Angely Merkelové slibuje udržení ekonomiky v chodu. Vzdělávací instituce již ale mají připravený krizový plán, pokud by bylo nutné výuku omezit. V takovém případě by se vyučování konalo v menších skupinkách a ve směnách. Například Berlín rodičům sdělil, že v případě krizového řízení zaopatří děti z prvních tří ročníků základních škol nejdéle do 13:30, poté si je rodiče budou muset vyzvednout.

Na karanténu se připravila spolková policie, která chce dodržování podmínek důrazněji kontrolovat a případné hříšníky pokutovat. Například na letištích policisté doposud jen rozdávali cestujícím letáky, nyní chtějí přímo informovat hygienu a zdravotnické úřady o případech možné infekce. Policisté rovněž slibují četnější kontroly ve vlacích a také namátkové kontroly na hranicích.