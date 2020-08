V Pobaltí se akcí na podporu Bělorusů zúčastnili i prezidenti

Akce nazvaná Cesta svobody se konala na znamení solidarity s Bělorusy, demonstrujícími již třetí týden proti autoritářskému režimu Alexandra Lukašenka a pro demokratické změny ve své vlasti.

"Je důležité dát vědět Bělorusům, že nejsou osamoceni," řekla Grybauskaitéová podle serveru Delfi a vyzvala k mezinárodní izolaci Lukašenkova režimu a zavedení ekonomických sankcí.

We stand in the #BalticWay to support the people of #Belarus in their fight for #freedom. #ZhyveBelarus pic.twitter.com/qS8p3VqFfC