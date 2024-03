Nepřijatelné, příště ji sestřelíme. Varšava bude s NATO řešit ruskou raketu v Polsku, Litva chce nekompromisní reakci

K incidentu došlo během masivního ruského útoku na Ukrajinu. Ruská raketa setrvala v polském vzdušném prostoru - poblíž pohraniční vesnice Oserdów na jihovýchodě Lubelského vojvodství - 39 sekund, přičemž vojenské radarové systémy ji během této doby sledovaly.

"Jednou může jít o chybu. Ale pokud dovolíme, aby se to opakovalo, bude to vnímáno jako pobízení," řekl v Landsbergis americké televizi Fox News během své pondělní návštěvy Washingtonu. "Proto musíme změnit... náš postoj a vyslat velmi jasný signál, že pokud se to bude opakovat, rakety nebo drony budou sestřeleny," dodal.

Poukázal přitom na skutečnost, že k obdobným incidentům došlo již předtím jak v Polsku, tak i Rumunsku.

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski také označil nedělní narušení polského vzdušného prostoru ruskou raketou za "absolutně nepřijatelné". O incidentu plánuje diskutovat s vedením Severoatlantické aliance.

Generální štáb polských ozbrojených sil na sociální síti X v neděli oznámil, že ve 04:23 byl vzdušný prostor země narušen řízenou střelou vypálenou ruským letadlem.

"Je to naprosto nepřijatelné," řekl šéf polské diplomacie v souvislosti s nedělním incidentem. "Budeme žádat vysvětlení, ale pravděpodobně se dočkáme jen demagogie," dodal.

Podle Sikorského se bude o události v pondělí jednat v kanceláři polského premiéra Donalda Tuska. Polský ministr také plánuje mluvit s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem.