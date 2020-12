Ve Francii bylo při sobotních demonstracích zadrženo 95 osob

Nejsilnější konflikty byly zaznamenány na demonstraci v Paříži. V hlavním městě bylo vzato do policejní vazby 25 demonstrantů podezřelých z násilností, informuje agentura AFP. Podle ministra vnitra bylo v Paříži zraněno 48 příslušníků pořádkových sil. Pět policistů bylo zraněno také v Nantes na západě Francie.

Sobotních protestů, jež se uskutečnily v 90 městech, se podle ministerstva vnitra zúčastnilo 52.000 lidí. To je podstatně méně než minulý týden, kdy odhady ministerstva mluvily o 133.000 účastnících, zatímco organizátoři vyčíslili účast na půl milionu osob.

V pondělí se vláda zavázala, že nejspornější část zákona stáhne a přepracuje. Jedná se o článek 24, který zakazoval zveřejnění snímků a záběrů, na kterých by bylo možné identifikovat příslušníky bezpečnostních sil. Část demonstrujících ale v sobotu žádala kompletní stažení zákona.

Ministr vnitra Gérald Darmanin odmítl, že by obsah článku 24 byl včleněn do nového zákona proti radikálnímu islámu, který má vláda projednat ve středu, píše deník Le Monde. Návrh totiž obsahuje ustanovení, které až pěti lety vězení trestá šíření "se zlými úmysly" soukromých informací, na základě kterých by bylo možné dohledat totožnost či místo pobytu osob, jež jsou veřejnými činiteli. Ustanovení by se tak stahovalo nejen na policisty, ale také na některé další státní zaměstnance, například na učitele.