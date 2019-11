Velvyslanci evropských zemí schválili složení nové Evropské komise

Velvyslanci se shodli na tom, že komise může nastoupit do úřadu v neúplném složení, zdůraznili však, že počet komisařů má odpovídat počtu členských států. Na tomto pravidle se usnesli v roce 2013 lídři států EU. Právníci unijních institucí se však shodují na tom, že při zjevné neochotě Británie podílet se na chodu komise může exekutiva fungovat nekompletní, jak tomu bylo už několikrát.

Rozhodnutí velvyslanců by měli formálně potvrdit unijní ministři na pondělním zasedání. Evropský parlament (EP) má hlasování o komisi na programu ve středu. Očekává se, že tým von der Leyenové projde bez potíží a že funkcí se ujme začátkem prosince.

Brusel minulý týden zahájil s britskou vládou řízení kvůli porušení povinností vyplývajících z unijního práva. Londýn dostal do dneška termín, aby na výzvu zareagoval, podle dostupných informací se tak ale zatím nestalo. Vláda Borise Johnsona tvrdí, že nemůže komisaře navrhnout kvůli britskému pravidlu, které vládě zakazuje podnikat podobně zásadní kroky v době předvolební kampaně. Podle EK to však není legitimní důvod.

Johnson usiluje o to, aby jeho země evropský blok co nejrychleji opustila. V tom mu podle jeho představ má pomoci vítězství v předčasných parlamentních volbách, které se mají konat za tři týdny. Evropští lídři i s ohledem na volby poskytli Británii už třetí odklad brexitu, tentokrát do 31. ledna 2020.