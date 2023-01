Europoslanci schválili přísnější pravidla pro vývoz odpadu do třetích zemí

Podle Eurostatu v roce 2020 vyvezla přes 32 milionů tun odpadu, což byl oproti roku 2004 nárůst o tři čtvrtiny. Množství dovezeného odpadu se ve stejném období naopak o desetinu snížilo.

Podle nové regulace, kterou ještě musí schválit členské země EU, by do budoucna mělo být zcela zakázáno vyvážení nebezpečného a plastového odpadu do nečlenských zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Export odpadů do zemí OECD má skončit postupně během následujících čtyř let. Přísnější pravidla mají zaručit, že se země EU budou více snažit o recyklaci a opětovné využití odpadových materiálů a že odpad nebude putovat do států, které mají mírnější zákony a kde může tento odpad významně poškodit životní prostředí nebo zdraví.

Velký zájem na tom, aby unie s vyvážením odpadů skončila, má člen OECD Turecko, které je jeho velkým příjemcem. V této zemi skončilo v roce 2021 téměř 15 milionů tun unijního odpadu, tedy skoro polovina celkového množství. Z EU se začal odpad do Turecka vyvážet ve velkém po roce 2017, kdy dovoz mnoha druhů plastového odpadu zakázala Čína. Přes dva miliony tun odpadu z EU zamířily v roce 2021 do Indie. Největší podíl na vyváženém odpadu mají kovy, za nimi následuje papír a plasty.

"Díky zákazu vývozu plastového odpadu, který navrhujeme, vytváříme tlak na inovativnější a cirkulární ekonomiku všude, kde se s plastem pracuje. To je skutečná výhra pro budoucí generace," komentovala dnešní hlasování autorka návrhu, dánská europoslankyně z lidovecké frakce EPP Pernille Weissová.

„V cirkulární ekonomice nejsou odpady sprosté slovo, ale důležitá surovina. V jednadvacátém století máme nástroje na to, abychom s odpady nakládali chytře a nepřipravovali se zbytečně o materiál, který dokážeme znovu použít," uvedl český pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.