Británie je zklamaná požadavkem EU. Dohoda je však blízko, tvrdí ministr Raab

"Jsme zklamáni a překvapeni výsledkem Evropské rady," poznamenal Raab k závěrům, k nimž ve čtvrtek dospěli prezidenti a premiéři zemí EU na summitu v Bruselu. Konstatovali, že dosavadní stav jednání s Británií neumožňuje uzavřít dohodu o budoucích vztazích a vyzvali Londýn, aby učinil "nutné kroky". Zároveň se však evropští lídři usnesli, že rozhovory by měly pokračovat také v následujících týdnech.

"Řekli nám, že to musí být Británie, která v následujících dnech učiní všechny kompromisy. To ale nemůže být v jednání správně, takže jsme tím překvapeni. Ale premiér k tomu řekne víc později během dne," řekl Raab.

Hlavní britský vyjednávač David Frost už ve čtvrtek prohlásil, že je výsledkem schůzky lídrů EU zklamán a že premiér Boris Johnson oznámí svůj postoj k dalším jednáním dnes. Také Frost vyjádřil překvapení nad tím, že podle názoru evropského bloku mají všechny budoucí ústupky vzejít jednostranně od Spojeného království.

1/3 Disappointed by the #EUCO conclusions on UK/EU negotiations. Surprised EU is no longer committed to working "intensively" to reach a future partnership as agreed with @vonderleyen on 3 October.