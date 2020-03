Británie stupňuje boj proti koronaviru, eviduje už 90 nakažených

Britská vláda v úterý představila plán boje proti šíření infekce, který rozděluje postup úřadů do čtyř fází. Z počátečního stádia, ve kterém je cílem nákazu zcela zastavit, se nyní situace posouvá do "zdržovací" fáze. V ní už mohou přijít drastičtější kroky jako zavírání škol a rušení velkých společenských akcí ve snaze co nejvíce oddálit masovou infekci.

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock dnes podle Reuters varoval, že nejbližší týdny budou pro Británii náročné. Vláda ale podle něj zatím zmíněná omezení neplánuje, zároveň prý uvažuje o poskytnutí dodatečné podpory pro osoby, na které se nevztahují předpisy o vyplácení nemocenských dávek.

Hlavní zdravotnický poradce vlády Chris Whitty na zasedání poslaneckého výboru prohlásil, že země se "převážně" ocitá ve druhé fázi akčního plánu, ačkoli se stále uplatňují některé aspekty počátečního přístupu. Preventivní opatření prý budou v nejbližší době posílena, mohla by zahrnovat "společenské změny".

Britské úřady dnes evidovaly 90 případů nákazy novým koronavirem, jehož výskyt se v zemi poprvé potvrdil na konci ledna, informuje BBC.

Podle Whittyho je "velmi pravděpodobné", že některé místní případy už nemají přímou spojitost s děním v zahraničí.

S rostoucím počtem pozitivních testů přichází z Británie, podobně jako tomu bylo u jiných zemí, množství fotografií vyprázdněných regálů v supermarketech. "Snímky ukazují, že na poličkách v obchodech chybí velká balení vody, těstoviny, chléb a desinfekční gely," popisuje situaci BBC.

zdroj: YouTube

Mezi nově ohlášenými nakaženými je zaměstnanec banky HSBC, v jejíž londýnské centrále pracuje podle agentury Bloomberg na 10.000 lidí. Část budovy ve čtvrti Canary Wharf byla dnes evakuována kvůli "hloubkovému čištění". Zaměstnanec se nedávno vrátil z cesty po Číně a podle agentury Bloomberg je prvním známým případem nemoci COVID-19 v řadách velkých bankovních pracovišť v Londýně.