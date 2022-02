Británie zruší izolaci nakažených, Johnson se to chystá oznámit příští týden

Britský premiér Boris Johnson se příští týden chystá oznámit plány na zrušení povinnosti izolace lidí s covidem-19. Oznámil to v sobotu premiérův úřad. Británie by se tak podle agentury Reuters stala první velkou evropskou zemí, která by infikovaným lidem dovolila volně nakupovat v obchodech, jezdit veřejnou dopravou a chodit do práce. Mnozí vládní zdravotní poradci to však považují za riskantní.