Britský premiér Johnson vyzval k setkání lídrů G7 kvůli Afghánistánu

Johnson podle prohlášení svého úřadu zdůraznil nutnost společného postupu mezinárodního společenství a zaujetí jednotného přístupu k Afghánistánu pokud jde o uznání jakékoli budoucí vlády či o snahu předejít humanitární a uprchlické krizi. Macron večer varoval, že islamističtí radikálové v Afghánistánu budou chtít využít chaos v zemi ve svůj prospěch.

"Premiér nastínil svůj záměr uspořádat za tímto účelem k Afghánistánu virtuální schůzku lídrů G7 v příštích dnech," sdělil Downing Street. Ke státům G7 kromě Británie patří USA, Německo, Francie, Itálie, Japonsko a Kanada.

"Lídři zdůraznili jak pokračující význam spolupráce v zájmu dlouhodobé budoucnosti Afghánistánu, tak okamžitou potřebu pomoci dostat naše a další občany do bezpečí. Shodli se, že Spojené království a Francie by měly spolupracovat v Radě bezpečnosti OSN, a to i na případně společné rezoluci," dodal Johnsonův úřad o telefonátu premiéra s Macronem.

Šéf Elysejského paláce varoval, že radikálové se pokusí využít chaosu v Afghánistánu a dodal, že Francie učiní vše pro to, aby Rusko, Spojené státy a Evropa na situaci reagovaly se společným cílem. "Afghánistán se nesmí stát útočištěm teroristů, jímž kdysi byl," prohlásil Macron v televizním projevu k národu. "Je to výzva pro mír a mezinárodní stabilitu, proti společnému nepříteli. Učiníme všechno možné pro to, aby Rusko, Spojené státy a Evropa účinně spolupracovaly, protože naše zájmy jsou shodné," ujistil francouzský prezident.

Macron navíc oznámil, že Francie se nyní stará o bezpečnost delegáta EU v Afghánistánu a že rovněž poskytla ochranu afghánským pracovníkům zastoupení EU v zemi. "Mnoho členů afghánské občanské společnosti, obránců práv, umělců, novinářů je dnes ohroženo. Přivítáme je, protože pro Francii je ctí stát po boku těch, kteří bojují za svobodu," řekl Macron. "Je naší povinností a ctí se o ně postarat," poznamenal na adresu afghánských tlumočníků, řidičů nebo kuchařů.

Britský ministr zahraničí Dominic Raab dnes vyjádřil překvapení nad rychlostí, s jakou se Tálibán zmocnil Afghánistánu, a dodal, že je třeba se z toho poučit. Britský ministr obrany Ben Wallace dnes návrat Tálibánu k moci označil za neúspěch mezinárodního společenství. Wallace už minulý týden otevřeně kritizoval rozhodnutí USA stáhnout se z Afghánistánu.