Britští operátoři varují před rychlým odstřižením od Huawei

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Přední britští telekomunikační operátoři BT a Vodafone varovali, že pokud by britská vláda nařídila příliš rychlé odstranění telekomunikačních zařízení čínské společnosti Huawei z mobilních sítí, mohlo by to způsobit výpadky signálu a narušit oživení ekonomiky po koronavirové krizi. Informují o tom dnes agentura Reuters a server BBC.