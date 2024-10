Vodafone měl výpadek. Operátor dal návod pro případ, že vám služby stále nefungují

Vodafone přiznal problémy v konverzacích se zákazníky, kteří na nefunkční služby upozorňovali od brzkých ranních hodin.

"Bohužel jsme dnes ráno měli krátký výpadek mobilní sítě," uvedl operátor v jedné takové odpovědi s tím, že nyní už by mělo být všechno v pořádku.

Pokud jste klientem zmíněné společnosti a některá ze služeb vám stále nefunguje, jak by měla, mělo by stačit následovat jednoduchý postup. "Stačí restartovat telefon nebo přepnout do režimu Letadlo a zpět. Mělo by to fungovat," zmínil operátor na síti X, kde se zároveň omluvil za komplikace.

Vodafone je jedním ze tří velkých operátorů v České republice, kde poskytuje mobilní služby, internetové připojení a digitální TV více než čtyřem milionům zákazníků. Firma je součástí mezinárodní skupiny Vodafone, která je telekomunikačním lídrem v Evropě a Africe.