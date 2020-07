Německý exministr je zapleten do skandálu masné společnosti. Čelí kritice za šíření covidu

Kvůli rostoucím případům covid-19 ve společnosti Tönnies bylo Německo nuceno přezkoumat pracovní podmínky pro východoevropské pracovníky, které jsou nedostatečné a zapříčinily nekontrolovatelné šíření infekce. Podle POLITICO bylo minulý měsíc infikováno více než 1500 zaměstnanců a na celé město v Severním Porýní-Vestfálsku byla uvalena karanténa.

Po tvrdé vlně kritiky odhalila veřejnoprávní televize ARD Panorama, že Sigmar Gabriel měl ve společnosti pracovat jako konzultant a měsíčně pobírat 10 000 EUR a k tomu velmi štědré benefity. Gabriel potvrdil, že pro společnost jako konzultant pracoval, ale pouhé tři měsíce. „Musel jsem pozici opustit 31. května 2020 kvůli těžké nemoci a operaci,“ řekl Gabriel a na kritiku reagoval slovy, že 10 000 EUR není pro průmysl velká částka, a že již nezastává funkci politika.

Německem hýbe otázka o potenciálním střetu zájmu a tzv. „otáčivých dveří“ pro politiky, kteří po skončení mandátů zastávají vysoké funkce v průmyslu. Stephan Weil, státní premiér Dolního Saska označil jednání Gabriela za znepokojující a trapné.

Léa Briandová, mluvčí neziskové organizace Abgeordnetenwatch, která zajišťuje transparentnost mezi politiky a občany uvedla, že Sigmar Gabriel je typický případ otáčivých dveří, protože není odborník na potraviny ani na bankovnictví a přesto „dostal vysoce placené pracovní místo v Deutche Bank a nyní v Tönnies.“

Organizace nyní bojuje o prodloužení lhůty politiků, kdy se mohou přesunout do podnikového světa a to z 18 měsíců na tři roky. Ale podle slov Briandové by to vyžadovalo přijetí nového zákona, který zjevně odporuje jejich vlastním finančním zájmům, „proto se nic neděje“.