Hrozí kolaps na hranici. Britské kamiony by mohly na vstup do EU čekat až dva dny

"Mohlo by to vést k tomu, že se v přístavech v Kentu vytvoří fronta až 7000 kamionů čekajících na odbavení," upozornil Gove. Člen britského kabinetu zdůraznil, že se jedná jen o model nepříznivého vývoje a nikoliv o předpověď. Komplikace se dají očekávat také pro kamiony na cestě z EU do Británie.

Podle dokumentu by zhoršená situace na hranici mohla trvat přinejmenším dva týdny. Problémy s odbavením by ale mohly pokračovat po několik měsíců, pokud budou celní kontroly přísné. "Hrozí nebezpečí neustálého přerušování přeshraničního pohybu kvůli přísným kontrolám při vstupu do Schengenského prostoru," stojí podle Reuters v dopise.

Taková situace by nastala, pokud by se Británii nepodařilo dohodnout s Evropskou unií na nové smlouvě, která by regulovala vzájemné ekonomické vztahy, jednání nyní skutečně váznou.

Kdyby se dohodu nepodařilo uzavřít, tak by se obchod mezi Británií a EU řídil od 1. ledna - kdy skončí přechodné období po brexitu - pravidly Světové obchodní organizace (WTO). Důsledkem by byly přísnější kontroly na hranicích a možnost zavedení cel.

Problémy na hranicích by mohla zhoršit také nízká připravenost britských přepravců. Podle britské vlády až 70 procent britských přepravních firem není připraveno na větší papírování na hranicích.

Názory Británie a Evropské unie na dohodu se rozchází. EU chce s Británií dojednat komplexní dohodu zahrnující vedle výměny obchodu či služeb například rybolovná práva. Britská vláda ale stojí pouze o dohodu o volném obchodu, kterou mají s EU i další země. Jednání mezi evropskými a britskými vyjednavači ztížil nedávno předložený návrh zákona o britském vnitřním trhu. Ten Evropská unie ostře kritizovala. Aby dohoda začala platit od 1. ledna, Británie a EU musí najít na nové smlouvě shodu do konce října, aby stihla být odpovídajícím postupem ratifikována.