Kreml odmítl, že by ruští vojáci útočili na mariupolský Azovstal

— Autor: ČTK

Kreml dnes odmítl, že by ruští vojáci útočili na areál ocelárny Azovstal v jihoukrajinském Mariupolu, kde se dál brání ukrajinští vojáci a civilisté. Uvedla to ruská agentura TASS. Ukrajinská média i ukrajinští představitelé ve středu oznámili, že ruské jednotky do oceláren pronikly a na místě se tvrdě bojuje. O "krvavých bojích" v ocelárnách ve středu večer mluvil i jeden z velitelů bránící se ukrajinské strany.