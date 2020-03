Legendární přechod z alba The Beatles dostal nový nátěr

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Ikonický přechod na londýnské ulici Abbey Road, kterou proslavilo stejnojmenné album kapely The Bealtes z roku 1969, dostal nový nátěr. Umožnila to liduprázdnost města způsobená výzvou britské vlády, aby lidé kvůli koronaviru chodili co nejméně ven. Informoval o tom britský list The Guardian.