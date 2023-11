Beatles jsou po více než 50 letech zpátky na čele singlového žebříčku

Now And Then je osmnáctou skladbou Beatles na prvním místě britského žebříčku UK Singles Chart. Předchozí úspěch přinesla píseň The Ballad of John and Yoko v roce 1969. Brouci se vrátili do čela po 54 letech, čímž stanovili nový rekord.

Píseň nazvaná Now And Then začala vznikat před 45 lety, kdy její první verše napsal John Lennon, který byl o dva roky později zastřelen v New Yorku. Na zveřejněné verzi skladby nechybí ani kytarové party druhého zesnulého člena kapely George Harrisona. Nahrál je v roce 1995.

Dva žijící členové, tedy Paul McCartney a Ringo Starr, nahrávku dokončili v loňském roce. Jde o poslední skladbu, pod kterou budou jako autoři podepsáni všichni čtyři členové Beatles. Smyčce pak dodal producent Giles Martin.

Právě se přehrává: The Beatles - Now And Then The Beatles - Now And Then Video: YouTube

Příběh poslední písně liverpoolské formace se začal psát v roce 1978, kdy Lennon nahrál demosnímek s vokály a pianem u sebe doma v New Yorku. Po tragické smrti předala vdova Yoko Ono nahrávku zbylým třem spoluhráčům. Na kazetě byly i skladby Free as a Bird a Real Love, které byly dokončeny a vydány v polovině 90. let.

Od vydání první desky Beatles nazvané Please Please Me letos uplynulo 60 let. V roce 1964 Britové odjeli na turné po Spojených státech a v kinech měl premiéru film "A Hard Day's Night", první ze dvou hraných filmů, v nichž členové skupiny účinkovali. A beatlemánie byla v plném proudu. V roce 1965 přinesla Broukům slávu McCartneyho balada "Yesterday" a poté Lennon prohlásil, že Beatles jsou "populárnější než Ježíš Kristus".

Poslední živé vystoupení Beatles ve Spojeném království se konalo v květnu 1966 a jejich poslední koncert vůbec se uskutečnil v San Francisku 29. srpna 1966. O rok později vyšlo asi nejslavnější album kapely - Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band a v roce 1969 byli Beatles naposledy spolu ve studiu, když nahrávali album Abbey Road. V dubnu 1970 McCartney jako první oznámil, že Beatles opouští, což znamenalo konec skupiny.