Beatles vydali definitivně poslední píseň. McCartney a Starr ji dokončili loni

Píseň nazvaná Now And Then začala vznikat před 45 lety, kdy její první verše napsal John Lennon, který byl o dva roky později zastřelen v New Yorku. Na zveřejněné verzi skladby nechybí ani kytarové party druhého zesnulého člena kapely George Harrisona. Nahrál je v roce 1995.

Dva žijící členové, tedy Paul McCartney a Ringo Starr, nahrávku dokončili v loňském roce. Jde o poslední skladbu, pod kterou budou jako autoři podepsáni všichni čtyři členové Beatles. Smyčce pak dodal producent Giles Martin.

The Beatles - Now And Then Video: YouTube

Příběh poslední písně liverpoolské formace se začal psát v roce 1978, kdy Lennon nahrál demosnímek s vokály a pianem u sebe doma v New Yorku. Po tragické smrti předala vdova Yoko Ono nahrávku zbylým třem spoluhráčům. Na kazetě byly i skladby Free as a Bird a Real Love, které byly dokončeny a vydány v polovině 90. let.

Od vydání první desky Beatles nazvané Please Please Me letos uplynulo 60 let. V roce 1964 Britové odjeli na turné po Spojených státech a v kinech měl premiéru film "A Hard Day's Night", první ze dvou hraných filmů, v nichž členové skupiny účinkovali. A beatlemánie byla v plném proudu. V roce 1965 přinesla Broukům slávu McCartneyho balada "Yesterday" a poté Lennon prohlásil, že Beatles jsou "populárnější než Ježíš Kristus".

Poslední živé vystoupení Beatles ve Spojeném království se konalo v květnu 1966 a jejich poslední koncert vůbec se uskutečnil v San Francisku 29. srpna 1966. O rok později vyšlo asi nejslavnější album kapely - Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band a v roce 1969 byli Beatles naposledy spolu ve studiu, když nahrávali album Abbey Road. V dubnu 1970 McCartney jako první oznámil, že Beatles opouští, což znamenalo konec skupiny.