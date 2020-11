Lockdown Anglie se může protáhnout do příštího roku, píše The Times

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Anglická proticovidová uzávěra by se mohla protáhnout i do příštího roku, pouze přes Vánoce by se opatření mohla krátce rozvolnit. Podle deníku The Times před tím varovali kabinetní ministři. Premiér Boris Johnson omezení vycházení a služeb ohlásil v sobotu s tím, že začnou platit ve čtvrtek.