ON-LINE: Luhanskem otřásl silný výbuch

"Ukrajinské ozbrojené síly udeřily na skladiště nafty v Luhansku," prohlásil podle ruské tiskové agentury poradce vůdce separatistické republiky Rodion Mirošnik, podle něhož sklad zasáhl "přílet něčeho těžkého, možná (raketa) Točka-U".

Ruská armáda dnes v 08:00 SEČ zastaví palbu a otevře humanitární koridory v několika ukrajinských městech, včetně Kyjeva, aby umožnila odchod civilistů. Informovala o tom agentura Interfax s odvoláním na ruské ministerstvo obrany. "Koridory, které budou rovněž otevřeny ve městech Charkov, Mariupol a Sumy, jsou zřizovány vzhledem k tamní katastrofální humanitární situaci, jakož i na osobní žádost francouzského prezidenta Emmanuela Macrona," uvedlo ministerstvo. "Požadujeme od ukrajinské strany, aby důsledně plnila všechny podmínky pro vytvoření humanitárních koridorů v uvedených oblastech a aby zajistila organizovaný odchod civilistů," dodalo ministerstvo. Ruské síly podle něj budou operaci nepřetržitě monitorovat.

Z New Yorku v noci na dnešek odletěli pracovníci ruské stálé mise při OSN, které Spojené státy vypověděly ze země. USA měli opustit do 7. března. Spolu s nimi se na cestu do Moskvy vydali i jejich rodinní příslušníci. Uvedla to ruská tisková agentura RIA.

On-line přenos: