Papež František poprvé připustil, že dochází k perzekuci Ujgurů. Čína se ohradila

"Často myslím na lidi, kteří čelí pronásledování: na Rohingy, nebohé Ujgury, jezídy, vůči nimž (teroristická organizace) Islámský stát spáchal opravdu kruté činy, či křesťany v Egyptu a Pákistánu," stojí v knize Let Us Dream (Mějme sny), kterou papež napsal ve spolupráci s britským novinářem Austenem Ivereighem.

Čínské ministerstvo zahraničí podle agentury AP papežova slova odmítlo a tvrdí, že v Číně mají "lidé ze všech etnických skupin" zaručenou svobodu náboženství.

Za přístup k Ujgurům Čínu kritizují nevládní organizace, Spojené státy i mnohé evropské země. Organizace pro lidská práva obviňují čínské úřady, že v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang zřídily ve jménu boje proti islamismu množství internačních táborů, v nichž drží více než milion Ujgurů. Čínské úřady tábory označují za střediska odborného vzdělávání a odmítají nařčení, že v nich Ujguři pobývají z donucení.

Podle agentury AP byl papež František v minulosti velice opatrný, aby ohledně tématu náboženské svobody nepobouřil čínskou vládu, píše agentura AP. Také prohlášení ostatních vatikánských představitelů k situaci v Číně byla velice opatrná. To vzbudilo kritiku ze strany části věřících, nevládních organizací či amerického ministra zahraničí Mikea Pompea.

Video: The Uyghur kids in a children detention center; they are saying: “China is my mother. I love my mother, I love China.” This video should explain why CCP separated 500,000+ Uyghur kids from parents, put them in children detention center, 1/ pic.twitter.com/KJWdDeMgrV