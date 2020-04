Papež František zahájil pašijový týden, mše byla kvůli epidemii bez poutníků

Papež obvykle pašijový týden zahajuje pod širým nebem na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu a přímo na místě ceremonii sledují desetitisíce věřících. Dnes kvůli pandemii nemoci covid-19 způsobené koronavirem venkovní akce včetně tradičního procesí s palmovými a olivovými ratolestmi odpadly. Také samotný Svatopetrský dóm dnes zel prázdnotou. Kromě papeže v něm bylo jen několik dalších hodnostářů, jeptišek a vatikánských úředníků rozsazených metry od sebe v lavicích.

