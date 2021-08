Raab varoval Tálibán před útoky proti Západu

Západ musí být ve vztahu k Tálibánu věcný. Měl by se pokusit o umírnění tálibů a přesvědčení hnutí o tom, že by mělo být více "inkluzivní", uvedl šéf britské diplomacie.

"Náš vzkaz zní takto: Afghánistán nesmí být nikdy zneužit k plánování teroristických útoků na Západ. V tomto směru za sebou máme 20 úspěšných let," sdělil Raab.

Británie se obává, že návrat Tálibánu otevře dveře bojovníkům teroristické organizace Al-Káida 20 let poté, co 11. září 2001 provedla útoky v New Yorku a Washingtonu.

"Chceme udělat vše, co je v našich silách. Pokusíme se umírňovat a uplatňovat pozitivní vliv na tento režim prostřednictvím celé řady diplomaticko-ekonomických sankčních opatření. Musíme použít všechny páky, které máme k dispozici," prohlásil Raab.

"Nebudu se od tohoto pohledu distancovat," uvedl ministr zahraničí na poznámku moderátora, že Tálibán je "banda hrdlořezů". "Ale teď jsou u moci a my se s touto realitou musíme vypořádat. Chceme vyzkoušet, zda existuje způsob, jak tento režim zmírnit," dodal.

Podle Raaba se uklidňuje situace na mezinárodním letišti Hamída Karzáího v Kábulu. Kvůli překotnému vývoji a evakuacím tam panovaly zmatky. Letiště zaplavily tisíce Afghánců, kteří chtěli prchnout ze země. Nejméně pět lidí přišlo o život a provoz byl na několik hodin zcela přerušen.