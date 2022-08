Rusko minulý týden v pátek obnovilo dodávky plynu do Lotyšska

— Autor: ČTK

Rusko v pátek 5. srpna obnovilo dodávky zemního plynu do Lotyšska. Podle agentury Reuters to ukazují záznamy provozovatele systému pro přepravu plynu Conexus Baltic Grid. Ruská státní plynárenská společnost Gazprom zastavila dodávky do Lotyšska 30. července, zdůvodnila to porušením podmínek pro odběr suroviny.