Rusko oznámilo dalších 589 úmrtí na nemoc covid, dosud nejvíce

Ruský operativní štáb rovněž oznámil 25.345 nově potvrzených infekcí za 24 hodin, což je o zhruba tisícovku méně než v předchozím dni. Celkem se v zemi s přibližně 146 miliony obyvatel prokazatelně infikovalo přes 2,3 milionu osob. Zotavilo se dosud více než 1,8 milionu nakažených.

Poslední ukrajinská data hovoří o 13.141 nově nakažených za den a o 169 úmrtích v souvislosti s koronavirem. Od vypuknutí pandemie se v zemi s přibližně 42 miliony obyvatel infikovalo 758.264 lidí, zemřelo jich dosud 12.717, píše agentura Unian s odvoláním na ukrajinského ministra zdravotnictví Maksyma Stepanova. Uzdravilo se už celkem 369.054 nakažených.

Rusko je co do celkového počtu potvrzených případů koronaviru čtvrtou nejpostiženější zemí na světě - po USA, Indii a Brazílii. Ukrajina je na sedmnáctém místě. V případě celkového počtu úmrtí je Rusko desáté a Ukrajina dvaadvacátá nejpostiženější. Vyplývá to z údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie sleduje globálně.