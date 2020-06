Ruský soud potrestal další aktivisty krajní levice, verdikt vyvolal ostré reakce

Síť podle FSB chystala povstání během předloňských prezidentských voleb a teroristické útoky během posledního mistrovství světa ve fotbalu.

Soudce Roman Muranov podle agentury TASS shledal Viktora Filinkova a Julije Bojaršinova vinnými a poslal je na sedm let a pět a půl roku do nápravného zařízení. Obžaloba žádala devět a šest let. Obhájci obou odsouzených se hodlají odvolat.

Bojaršinovi obhájci vzhledem k tomu, že se přiznal, žádali o mírnější trest. Filinkovovi advokáti žádali o zproštění viny. Argumentovali, že v obžalovacím spisu nic nedokazuje existenci teroristické organizace a že si jejich klient stěžoval, že jej vyšetřovatelé mučili elektrickým proudem.

Před sídlem soudu se shromáždila asi stovka lidí. "FSB je terorista číslo jedna! Osvoboďte politické vězně! Antifašisté nejsou teroristé!" skandovali. Policie podle agentury AFP nejméně pět demonstrantů zadržela.

"Případ vyrobila tajná služba. Nesmíme mlčet," řekl jeden z protestujících, jednadvacetiletý Stěpan Ilin.

Letos v únoru vojenský soud v Penze poslal na šest až 18 let do vězení skupinu mužů, kteří podle ruské tajné služby FSB stáli za teroristickým uskupením Síť. Všech sedm odsouzených popřelo, že by podobná organizace vůbec existovala. Ruská opozice a lidskoprávní organizace označovaly proces za vykonstruovaný. Hlavní odpůrce Kremlu Alexej Navalnyj označil verdikt za příšerný, opoziční tisk kritizoval "stalinské tresty". Proces byl podle nevládní organizace na ochranu lidských práv Memorial vykonstruován tak, aby skupina vypadala jako hrozba pro ruskou vládu.