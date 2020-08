Ruští zločinci prý na zakázku SBU chystali únos vůdce separatistů

Oznámila to ruská státní agentura TASS s odvoláním na mluvčí vyšetřovatelů. Všichni zadržení jsou podle listu Kommersant ruští občané. Ukrajinská strana se k tvrzením nevyjádřila.

Ruská tajná služba FSB podle internetového listu Gazeta.ru uvádí, že zadržená skupina chystala na zakázku ukrajinské tajné služby SBU několik únosů a vražd ruských občanů.

Podle FSB si agent SBU, který se před dvěma lety podílel na zabití vůdce doněckých separatistů Alexandra Zacharčenka, najal pro únos skupinu ruských zločinců za 200.000 dolarů (asi 4,4 milionu Kč), kteří se skutečně snažili naložit do auta vyhlédnutou oběť, ale té se podařilo utéci, napsal server Lenta.ru.

Gazeta.ru připomněla tvrzení ukrajinského tisku, že skupinu tří desítek ruských žoldnéřů, zadržených v Bělorusku v předvečer prezidentských voleb, obviněných z přípravy masových nepokojů a posléze vrácených do Ruska, vylákala do ciziny SBU, aby je posléze mohla zajmout a soudit kvůli jejich předchozí účasti v bojích na východě Ukrajiny. Plán se prý ale zhroutil vinou úniku informací. Tato tvrzení popřel šéf kanceláře ukrajinského prezidenta jako dezinformaci, která má vnést rozkol do ukrajinského vedení.