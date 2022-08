Šéf EIB: S obnovou Ukrajiny by se mělo začít okamžitě

EIB podle Hoyera na Ukrajině působí od roku 2007 a investovala tam například do stavby řady nemocnic, které nyní poškodila nebo zničila válka. Nemá podle něj smysl s investicemi v zemi vyčkávat do skončení konfliktu, a to i proto, že například zmíněné nemocnice jsou kriticky zapotřebí právě teď. "Musíme být aktivní a musíme být aktivní nyní," řekl.

Zdroje EU podle něj nejsou nekonečné a pro obnovu země, která podle odhadů bude stát 750 miliard dolarů (18,3 bilionu korun), bude nutné přilákat soukromé investory. Ředitel dodal, že by mohl v blízké době vzniknout například garanční fond s například 20 miliardami eur (490 miliard korun), který by podle něj mohl přilákat investice v několikanásobné hodnotě v rádu měsíců.

Šéf generálního ředitelství Evropské komise pro vztahy se sousedními zeměmi Maciej Popowski dodal, že proces rekonstrukce by měl jít ruku v ruce s integrací země do EU. Unie podle něj připravuje dlouhodobé půjčky a další pomoc, dosud podpořila Ukrajinu zhruba deseti miliardami dolarů (asi 244 miliard korun) v grantech, válečné a další materiální pomoci.

Ředitelka na Ukrajině působícího investičního fondu Horizon Capital Lenna Koszarnyová pak doplnila, ze ekonomika v zemi je i přes válku pořád funkční. "Lidé na Ukrajině stále chodí do práce, navštěvují restaurace a žijí své životy. Rolí západu by mělo být pomoci Ukrajině, aby si pomohla sama," míní.