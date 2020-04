Sophiina volba: Vybírejte, kdo přežije a kdo zemře, vyzvala lékaře asociace

— Autor: Adéla Soukupová / EuroZprávy.cz

Podle nových pokynů vydaných britským lékařům může být pacientům s onemocněním COVID-19 odepřena léčba zachraňující život, pokud jiní nemocní mají větší pravděpodobnost, že přežijí. Lékařští pracovníci by tak byli nuceni učinit „vážná rozhodnutí“, pokud by nemocnice nezvládaly nápor nemocných. Vyplývá to z dokumentu vydaném British Medical Association (BMA).