Stoltenberg: Je načase dokončit vstup Finsko a Švédska do aliance

"Je načase přivítat Finsko a Švédsko jako plnohodnotné členy NATO," řekl Stoltenberg. "V těchto nebezpečných časech je ještě důležitější dokončit jejich vstup (do aliance), zabránit nějakému nedorozumění nebo mylné kalkulaci v Moskvě," dodal. V pátek Stoltenberga v Turecku ještě čeká schůzka s prezidentem Recep Tayyipem Erdoganem.

Švédsko a Finsko požádaly o vstup do NATO v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Narazily ale na odpor Turecka, které je viní z podpory kurdských skupin, jež Ankara pokládá za teroristické. Stoltenberg dnes připomněl, že Finsko a Švédsko posílily spolupráci s Ankarou v boji proti terorismu a že přibylo případů extradice do Turecka.

Agentura DPA uvádí, že Çavuşoglu byl po schůzce se Stoltenbergem zdrženlivější a řekl, že kroky ohledně potírání terorismu, které doposud Švédsko a Finsko podnikly, ještě nejsou dostatečné. Turecký prezident Erdogan v uplynulých týdnech opakovaně vyhrožoval, že by Turecko přijetí dvojice skandinávských zemí do NATO mohlo blokovat. Ke vstupu do aliance jim stále chybí také souhlas Maďarska.