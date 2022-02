USA nadále pozorují pohyb ruských jednotek k hranicím s Ukrajinou, nikoliv pryč od ní

"Rusko něco říká. A pak je tu to, co dělá. A my jsme nebyli svědky žádného stahování jeho sil," řekl Blinken v televizi MSNBC. "Nadále pozorujeme pohyb jednotek k hranici (s Ukrajinou), nikoliv pryč od hranice," dodal.

Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že se do svých posádek stahují jednotky Západního a Jižního vojenského okruhu, což jsou okruhy sousedící s Ukrajinou. Americký prezident Joe Biden již v úterý po prvním oznámení o stahování prohlásil, že se reálné stahování zatím nepodařilo potvrdit.

Odchod ruských vojsk od svých hranic nezaznamenala ani Ukrajina, řekl dnes tamní prezident Volodymyr Zelenskyj, podle nějž Kyjev o stahování vojáků zatím jen slyšel.

Moskva soustředí již řadu týdnů u hranic s Ukrajinou desetitisíce vojáků a západní země varují před nebezpečím toho, že do sousední země podnikne invazi. Američtí činitelé v posledních dnech zmiňovali, že by útok mohl přijít v podstatě kdykoliv. Západ i Rusko nicméně stále připouští, že krize je řešitelná diplomatickou cestou.