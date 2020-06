V Británii se rozmáhají nepovolené taneční akce. Další útok na policisty, zaneřáděné pláže

S tím, jak se v Británii uvolňují restrikce zavedené kvůli šíření koronaviru, přibývá oslav a tanečních párty, které se však ještě konat nesmějí, poznamenala agentura Reuters. V Anglii se podle současných pravidel může sejít skupina nejvýše o šesti lidech.

"Je nám jasné, že po měsících omezování mají lidé všeho dost a budou se chtít scházet, ale tyto nepovolené večírky jsou nepřijatelné," prohlásil ministr životního prostředí George Eustice v televizi Sky News. "Útoky na policii, jichž jsme byli svědky dříve v tomto týdnu, jsou nepřijatelné také," dodal.

Po středečních násilnostech ve čtvrti Brixton na jihu Londýna bylo do ulic britského hlavního města nasazeno ve čtvrtek večer více policistů. Tentokrát se stali terčem útoků v městské části Notting Hill na západě Londýna, která je v poslední době často dějištěm různých hudebních akcí konaných bez povolení. Výtržníci po policistech házeli různé předměty, nikoho z nich ale nezranili.

Za uplynulé tři týdny při rušení nepovolených protestů a večírků utrpělo zranění kolem 140 strážců pořádku, uvedla šéfka londýnské policie.

Ve čtvrtek měly plné ruce práce také pořádkové služby v oblíbeném přímořském letovisku Bournemouth na jihu Anglie, kam horké počasí přilákalo na pláže davy lidí. Návštěvníci se svými auty ucpali ulice města a už před ním se vytvářely dlouhé kolony, přeplněné byly i vlaky do Bournemouthu.

