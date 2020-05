V Británii vzrostl počet zemřelých s covidem-19 za den o 288

Hancock ale naznačil, že skutečný počet nově zemřelých je pravděpodobně vyšší, protože pondělní statistiky se ještě vztahují k víkendu, kdy je evidence obětí pomalejší.

V neděli Británie hlásila 315 nových mrtvých s nákazou, ale agentury upozorňovaly, že počet nemusí odpovídat skutečnosti. Hancock dnes podle agentury Reuters uvedl, že očekává opět vyšší čísla v následujících dnech.

I tak jsou ale úřady přesvědčeny, že země má vrchol epidemie za sebou, a to už od druhé poloviny dubna. Dokládají to údajně i počty hospitalizovaných lidí s covidem-19, kterých bylo na vrcholu přes 20.000, zatímco nyní je jich méně než 14.000.

Ještě v sobotu Británie registrovala dalších 621 mrtvých s onemocněním covid-19 a v pátek dokonce 739. Británie, která je co do počtu obětí po Itálii druhou nejhůře zasaženou zemí Evropy, do svých statistik započítává zemřelé v nemocnicích i v pečovatelských domech.

Dohromady Británie dosud zaznamenala 190.584 potvrzených případů nákazy, což je o 3985 více, než kolik hlásila v neděli.

Vládní zdravotnický expert Jonathan Van-Tam dnes řekl, že i když data ukazují překonání vrcholu epidemie, je třeba, aby počty nově infikovaných dále klesaly. To je jednou z podmínek pro rozvolňování opatření, které Británie proti šíření koronaviru zavedla 23. března.

Podle Hancocka bylo jenom během neděle v Británii provedeno 85.186 testů na koronavirus, přičemž vláda si vytyčila cíl 100.000 testů denně.