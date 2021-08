WHO považuje třetí dávky očkování za výsměch spravedlivému přístupu

Světová zdravotnická organizace (WHO) opět vyzvala bohatší země, aby darovaly přebytečné proticovidové vakcíny chudším státům místo přeočkování svých obyvatel třetí dávkou. Ředitelka WHO pro Afriku Matshidiso Moetiová uvedla, že posilující dávky jsou výsměchem rovnému přístupu k očkovacím preparátům, jelikož některé africké země stále zápasí s jejich nedostatkem. Informoval o tom list The New York Times.

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK