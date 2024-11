WHO: Během humanitární přestávky došlo k útoku na očkovací centrum proti dětské obrně

Generální ředitel WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, vyjádřil hluboké znepokojení nad tímto útokem. "Dostali jsme mimořádně znepokojující zprávu, že bylo zasaženo centrum primární zdravotní péče Šejk Radwan, právě když rodiče přiváděli své děti na život zachraňující očkování proti dětské obrně. K incidentu došlo během humanitární přestávky, která byla dohodnuta pro pokračování očkování," uvedl Ghebreyesus.

K odpovědnosti za útok se nikdo nepřihlásil, ačkoliv podle agentury AFP zdroj z civilní obrany Pásma Gazy uvedl, že kliniku zasáhly dvě izraelské rakety. Izraelská armáda však popřela, že by její jednotky v uvedenou dobu podnikly útok v této oblasti.

Tedros Ghebreyesus upozornil, že útoky během humanitárních přestávek mohou ohrozit důvěru rodičů ve zdravotní péči. "Tento útok ohrožuje nedotknutelnost ochrany zdraví dětí a může odradit rodiče od toho, aby přivedli své děti na očkování," dodal.

WHO právě zahájila druhé kolo očkování proti dětské obrně, které bylo minulý týden pozastaveno kvůli bombardování. Program očkování proti dětské obrně začal v Pásmu Gazy letos 1. září poté, co byl na tomto území potvrzen první případ onemocnění za posledních 25 let.

Podle WHO čeká na druhou dávku vakcíny proti obrně na severu Pásma Gazy asi 119 000 dětí, zatímco ve střední a jižní části již bylo očkováno 452 000 dětí. Virus dětské obrny je vysoce nakažlivý a nebezpečný, protože může způsobit trvalé deformace, ochrnutí nebo dokonce smrt.

Situace v severní části Pásma Gazy zůstává napjatá. Izrael v tomto měsíci zahájil rozsáhlý letecký a pozemní útok, jehož cílem je zastavit bojovníky hnutí Hamás, kteří se v této oblasti údajně přeskupují. Vedoucí představitelé agentur OSN popisují situaci na severu Gazy jako „apokalyptickou“ s nedostatkem základní pomoci a život zachraňujících dodávek.

Útok na očkovací centrum tak podtrhuje nebezpečí, kterému čelí nejen zdravotní pracovníci, ale i rodiče s dětmi, kteří usilují o zajištění nezbytné zdravotní péče.