FBI vyšetřuje pokus o atentát na Trumpa. Zadržený muž byl podporovatelem Ukrajiny

Ryan Wesley Routh v březnu 2022, krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu, napsal na sítích: „Jsem ochoten letět do Krakova a jít na hranice s Ukrajinou, dobrovolně, bojovat a umírat... Mohu být příkladem, musíme vyhrát.“ Tento příspěvek ukazuje jeho silné odhodlání a osobní nasazení v podpoře Ukrajiny během válečného konfliktu.

Ryan Wesley Routh, kterého úřady podezřívají, že plánoval zaútočit na bývalého prezidenta Trumpa. Foto: Reprofoto CNN

V loňském roce Routh na Facebooku vyzýval zahraniční dobrovolníky, aby se připojili k boji za Ukrajinu. Od října 2023 se pak snažil verbovat afghánské vojáky základní služby, přičemž se vydával za neoficiálního zástupce ukrajinské vlády.

"Afghánští vojáci – Ukrajina potřebuje 3 000 vojáků, takže potřebuji, aby mi každý voják, který má pas, poslal kopii svého pasu na Ukrajinu," napsal v jednom z takových příspěvků, který byl zveřejněn v angličtině a paštštině.

Routh měl v minulosti také problémy se zákonem. V roce 2002 byl podle Greensboro News & Record zatčen poté, co se během policejní kontroly údajně pokusil sáhnout po zbrani a následně se zabarikádoval v obchodě. Policie tento incident potvrdila CNN v neděli.

Dále čelil opakovaným obviněním od státních a federálních úřadů za nezaplacení daní. V roce 1998 se údajně dopustil trestného činu v souvislosti s podvodným šekem. Navíc mu bylo v několika občanských sporech nařízeno zaplatit desítky tisíc dolarů.

Nejstarší syn podezřelého, Oran, sdělil CNN prostřednictvím textové zprávy, že jeho otec byl "milující a starostlivý otec, čestný a tvrdě pracující muž". "Nemám ponětí, co se na Floridě stalo, a doufám, že je to celé jen přehnané, protože z toho mála, co jsem slyšel, to nevypadá, že by člověk, kterého znám, mohl udělat něco tak šíleného, natož násilného," napsal Oran.

Podle New York Times pochází Ryan Wesley Routh ze Severní Karolíny a nedávno se přestěhoval na Havaj. Tam pracoval jako osoba samostatně výdělečně činná v oblasti cenově dostupného bydlení.