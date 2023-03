Ficův Smer aktuálně vévodí předvolebním průzkumům na Slovensku

Podle nejnovějších sondáží se kolem pětiprocentní hranice, která zaručuje vstup do parlamentu, pohybují preference hned několika stran, včetně nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO). Předčasné volby v zemi budou na konci září.

Směr-SD z čela žebříčku popularity sesadil stranu Hlas-sociální demokracie, kterou po odchodu ze Směru-SD v roce 2020 založil někdejší premiér Peter Pellegrini. Agentury Focus, AKO a Median Sk naměřily Směru-SD ve svých sondážích či volebním modelu preference od 17,6 do 19,5 procenta. Popularita Hlasu-SD naopak mírně klesla, a to na 14,5 až 17,1 procenta.

Směr-SD dlouhodobě kritizuje současnou vládní koalici a také prezidentku Zuzanu Čaputovou, strana rovněž vystupuje proti dodávkám zbraní na Ukrajinu, která od loňského února čelí vojenské invazi Ruska. Ficova strana skončila v opozici po porážce ve volbách z konce února 2020, předtím byla u moci nepřetržitě osm let a také v letech 2006 až 2010.

Kolem pětiprocentního prahu pro vstup do sněmovny se podle sondáží AKO a Focusu pohybuje kromě jiných hnutí OLaNO někdejšího premiéra a bývalého ministra financí Igora Matoviče, které poslední volby vyhrálo se ziskem 25 procent hlasů. Nyní popularita OLaNO dosáhla 4,3 až pět procent.

Preference neparlamentní strany Demokraté, do které letos v březnu přestoupili z OLaNO například premiér Eduard Heger a ministr obrany Jaroslav Naď, dosáhly 4,9 až pět procent. Průzkum Medianu SK skončil ještě předtím, než Heger oznámil, že se stal lídrem Demokratů.

Zatím se nenaplnily výzvy některých politiků ke spojování stran, aby případně nepropadly hlasy proevropských stran.

Do sněmovny by se podle sondáží mohlo dostat nejméně osm stran a hnutí, a to včetně hnutí Republika, do kterého v minulosti přestoupili někteří poslanci krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová stana Naše Slovensko (LSNS). Preference této strany dosáhly v posledních sondážích jen 1,2 až 3,1 procenta, LSNS by tak vypadla ze sněmovny.

O vypsání nových voleb rozhodl slovenský parlament poté, co loni v prosinci vyslovil nedůvěru menšinové Hegerově vládě. Kabinet přišel o většinu ve sněmovně kvůli sporům ve vládní koalici, kterou opustila liberální strana Svoboda a Solidarita (SaS). Preference SaS oproti minulosti klesly a nyní se pohybují od 5,1 do 9,2 procenta.